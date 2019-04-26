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В Киеве частично ограничат движение в направлении Троещины

Новости » Общество    26.04.2019 - 16:34
В Киеве частично ограничат движение в направлении Троещины
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение будет ограничено с 14:00 2 мая до 14:00 6 мая

В Киеве частично ограничат движение транспорта в направлении жилого массива Троещина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, что ограничения будут действовать с 14:00 2 мая по 14:00 6 мая в связи с ремонтом плиты проезжей части на мосту через р. Десенка. Движение будет частично ограничено в направлении жилого массива Троещина.

"Коммунальная корпорация просит прощение за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с с 21:00 26 апреля до 06:00 2 мая в связи с ремонтом плиты проезжей части на Северном мосту будет действовать ограничение в движении транспорта. 

Также движение будет ограничено на мосту Патона с 08:00 28 апреля до 06:00 2 мая в связи с выполнением работ по ремонту плиты проезжей части. Движение ограничат в первой полосе движения в направлении бульвара Дружбы Народов.

Кроме того, в Киеве частично ограничат движение транспорта на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод. Ограничения будут действовать со 2 по 12 мая в связи с ремонтом деформационных швов.

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