В Киеве завтра частично ограничат движение на мосту Патона

Фото: мост Патона (wikimedia.org Xsandriel)

Ограничение будет действовать 13 июля с 09:00 до 18:00

В Киеве завтра, 13 июля, частично ограничат движение на правобережной развязке моста Патона в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, ограничение будет действовать с 9:00 до 18:00.

"Дорожники будут выкладывать верхний слой асфальта на съезде с бульвара Дружбы народов на Надднепрянское шоссе (съезд в направлении Выдубичей). В это время движение транспорта будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве частично ограничат движение возле станции метро"Днепр" с 12 по 25 июля. Причины - ремонт транспортного узла вблизи этой станции метрополитена.

Кроме того, в Киеве из-за повышения температуры воздуха ввели временное ограничения движения для грузовиков. В полиции сообщали, что значительная интенсивность движения грузовиков, а также повышение температуры воздуха выше +28 градусов приводит к разрушению покрытия дорог и образования на них продольной и усадочной деформации.