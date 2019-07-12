ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве завтра частично ограничат движение на мосту Патона

Новости » Общество    12.07.2019 - 21:22
В Киеве завтра частично ограничат движение на мосту Патона
Фото: мост Патона (wikimedia.org Xsandriel)

Ограничение будет действовать 13 июля с 09:00 до 18:00

В Киеве завтра, 13 июля, частично ограничат движение на правобережной развязке моста Патона в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА). 

Как сообщается, ограничение будет действовать с 9:00 до 18:00.

"Дорожники будут выкладывать верхний слой асфальта на съезде с бульвара Дружбы народов на Надднепрянское шоссе (съезд в направлении Выдубичей). В это время движение транспорта будет частично ограничено", - говорится в сообщении. 

В Киеве завтра частично ограничат движение на мосту ПатонаНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве частично ограничат движение возле станции метро"Днепр" с 12 по 25 июля. Причины - ремонт транспортного узла вблизи этой станции метрополитена.

Кроме того, в Киеве из-за повышения температуры воздуха ввели временное ограничения движения для грузовиков. В полиции сообщали, что значительная интенсивность движения грузовиков, а также повышение температуры воздуха выше +28 градусов приводит к разрушению покрытия дорог и образования на них продольной и усадочной деформации.

В Киеве частично ограничат движение возле станции метро "Днепр" В Киеве частично ограничат движение на мосту Патона
Новости Украины ограничение движения
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь