У Києві завтра частково обмежать рух на мосту Патона

Фото: міст Патона (wikimedia.org Xsandriel)

Обмеження діятиме 13 липня з 09:00 до 18:00

У Києві завтра, 13 липня, частково обмежать рух на правобережній розв'язки мосту Патона у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, обмеження діятиме з 9:00 до 18:00.

"Дорожники будуть викладати верхній шар асфальту на з'їзді з бульвару Дружби народів на Наддніпрянське шосе (з'їзд у напрямку Видубичів). У цей час рух транспорту буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві частково обмежать рух біля станції метро"Дніпро" з 12 по 25 липня. Причини - ремонт транспортного вузла поблизу цієї станції метрополітену.

Крім того, в Києві із-за підвищення температури повітря ввели тимчасове обмеження руху для вантажівок. В поліції повідомляли, що значна інтенсивність руху вантажівок, а також підвищення температури повітря вище +28 градусів призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої та усадочної деформацій.