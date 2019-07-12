ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві завтра частково обмежать рух на мосту Патона

Новини » Суспільство    12.07.2019 - 21:22
У Києві завтра частково обмежать рух на мосту Патона
Фото: міст Патона (wikimedia.org Xsandriel)

Обмеження діятиме 13 липня з 09:00 до 18:00

У Києві завтра, 13 липня, частково обмежать рух на правобережній розв'язки мосту Патона у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, обмеження діятиме з 9:00 до 18:00.

"Дорожники будуть викладати верхній шар асфальту на з'їзді з бульвару Дружби народів на Наддніпрянське шосе (з'їзд у напрямку Видубичів). У цей час рух транспорту буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

У Києві завтра частково обмежать рух на мосту ПатонаНагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві частково обмежать рух біля станції метро"Дніпро" з 12 по 25 липня. Причини - ремонт транспортного вузла поблизу цієї станції метрополітену.

Крім того, в Києві із-за підвищення температури повітря ввели тимчасове обмеження руху для вантажівок. В поліції повідомляли, що значна інтенсивність руху вантажівок, а також підвищення температури повітря вище +28 градусів призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої та усадочної деформацій.

У Києві частково обмежать рух біля станції метро "Дніпро" У Києві частково обмежать рух на мосту Патона
Новини України ограничение движения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся