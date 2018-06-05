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В Киеве частично начнут перекрывать Шулявский путепровод

НовостиОбщество    05.06.2018 - 20:42
Фото: Шулявский путепровод (tov-tob.livejournal.com)
Фото: Шулявский путепровод (tov-tob.livejournal.com)

Путепровод начнут перекрывать в связи с реконструкцией

В Киеве начнут частично перекрывать Шулявский путепровод в связи с реконструкцией. Об этом сообщил главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" Александр Здольник, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По его словам, реконструкция объекта должна быть выполнена, несмотря на споры вокруг нее, а запланированные работы нужно начать вовремя, чтобы обеспечить безопасность киевлян и гостей города.

"Работа должна быть выполнена для безопасности движения. Реконструкцию реально выполнить за 17 месяцев, на нее надо около 811 млн гривен, учитывая компенсацию за снос цеха № 5. В первую очередь постараемся закончить уже к концу этого года, хотя по указанным выше причинам мы потеряли два месяца драгоценного времени. Предусмотренных проектом на первую очередь средств - 380 млн гривен - хватит, чтобы начать работы по замене путепровода с его расширением до шести полос и восстановить движение по этому участку", - сказал Здольник.

Кроме того, второй этап будет предусматривать строительство еще двух съездов. Также Здольник отметил, что движение изношенным мостом будет продолжаться до июля, несмотря на неудовлетворительное для эксплуатации состояние.

Напомним, 1 мая началась реконструкция Шулявского путепровода.

 

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Теги публикации: Киев, Шулявский путепровод  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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