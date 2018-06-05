У Києві частково почнуть перекривати Шулявський шляхопровід

Шляхопровід почнуть перекривати у зв'язку з реконструкцією

У Києві почнуть частково перекривати Шулявський шляхопровід у зв'язку з реконструкцією. Про це повідомив головний інженер КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд" Олександр Здольник, передає прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За його словами, реконструкція об'єкта повинна бути виконана, незважаючи на суперечки навколо неї, а заплановані роботи потрібно почати вчасно, щоб забезпечити безпеку киян і гостей міста.

"Робота повинна бути виконана для безпеки руху. Реконструкцію реально виконати за 17 місяців, на неї треба близько 811 млн гривень, враховуючи компенсацію за знесення цеху № 5. В першу чергу постараємося завершити вже до кінця цього року, хоча за вказаними вище причин ми втратили два місяці дорогоцінного часу. Передбачених проектом на першу чергу засобів - 380 млн гривень - вистачить, щоб почати роботи по заміні шляхопроводу з його розширенням до шести смуг і відновити рух на цій ділянці", - сказав Здольник.

Крім того, другий етап передбачатиме будівництво ще двох з'їздів. Також Здольник зазначив, що рух зношеним мостом буде тривати до липня, незважаючи на незадовільний для експлуатації стан.

Нагадаємо, 1 травня почалася реконструкція Шулявського шляхопроводу.