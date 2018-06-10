У Києві на бульварі Верховної Ради вибухнув автомобіль

Свідки стверджують, нібито бачили двох хлопців, які щось кинули в автівку та втекли

У Києві на бульварі Верхоної Ради загорівся і вибухнув припаркований автомобіль. Про це повідомив "Київ Оперативний" у Facebook.

За інформацією видання, в результаті інциденту з автомобілем Lexus ніхто не постраждав.

"Бульвар Верховної Ради (найближчий номер 26А), припаркований автомобіль Lexus спочатку почав просто горіти, а потім вибухнув. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що нібито є свідки, які стверджують, що бачили двох хлопців у чорних футболках, які начебто "кинули щось у авто і втекли, після чого почалася пожежа".

UPD: є свідки, які стверджують, що бачили двох хлопців у чорних футболках. Начебто, вони кинули щось у авто і втекли,... Опубліковано Киев Оперативный 9 червня 2018 р.

Нагадаємо, 27 квітня у Дарницькому районі Києва по вул. Михайла Драгоманова, 44-А вибухнув автомобіль. У результаті вибуху один чоловік загинув, ще одного з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Згідно з висновками експертів, в автомобілі Chevrolet який рухався, вибухнула граната.