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Інтерв'ю

У Києві на бульварі Верховної Ради вибухнув автомобіль

НовиниНадзвичайні події    10.06.2018 - 00:25
Фото: вибух автомобіля у Києві (facebook.com/KyivOperativ)
Фото: вибух автомобіля у Києві (facebook.com/KyivOperativ)

Свідки стверджують, нібито бачили двох хлопців, які щось кинули в автівку та втекли

У Києві на бульварі Верхоної Ради загорівся і вибухнув припаркований автомобіль. Про це повідомив "Київ Оперативний" у Facebook.

За інформацією видання, в результаті інциденту з автомобілем Lexus ніхто не постраждав.

"Бульвар Верховної Ради (найближчий номер 26А), припаркований автомобіль Lexus спочатку почав просто горіти, а потім вибухнув. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що нібито є свідки, які стверджують, що бачили двох хлопців у чорних футболках, які начебто "кинули щось у авто і втекли, після чого почалася пожежа". 

 

UPD: є свідки, які стверджують, що бачили двох хлопців у чорних футболках. Начебто, вони кинули щось у авто і втекли,...

Опубліковано Киев Оперативный 9 червня 2018 р.

Нагадаємо, 27 квітня у Дарницькому районі Києва по вул. Михайла Драгоманова, 44-А вибухнув автомобіль. У результаті вибуху один чоловік загинув, ще одного з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Згідно з висновками експертів, в автомобілі Chevrolet який рухався, вибухнула граната.

 

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Теги публікації: Київ, автомобили, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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