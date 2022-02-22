Сирен в Киеве не будет. В КГГА опровергают фейки

В Киеве не будут проверять систему оповещения с включением звука сирен во вторник, 22 февраля. В Киевской администрации призвали следить за официальными источниками.

Об этом сообщает РБК-Украины , ссылаясь на пресс-службу Киевской городской государственной администрации в Telegram .

"Сегодня, 22 февраля, в столице не запланировано проведение проверки системы оповещения с включением звука сирен. Информация, распространенная рядом СМИ, что такая проверка, якобы, произойдет сегодня, не соответствует действительности", - отметили в ведомстве.

В КГГА настойчиво просят не распространять непроверенную информацию и следить за официальными источниками.