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Сирен у Києві не буде. У КМДА спростовують фейки

Автор: Кароліна Гайдук

У Києві не перевірятимуть систему оповіщення з включенням звуку сирен у вівторок, 22 лютого. У Київській адміністрації закликали стежити за офіційними джерелами.

Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на прес-службу Київської міської державної адміністрації в Telegram.

"Сьогодні, 22 лютого, в столиці не заплановано проведення перевірки системи оповіщення з включенням звуку сирен. Інформація, поширена низкою ЗМІ, що така перевірка, нібито, відбудеться сьогодні, не відповідає дійсності", - зазначили у відомстві.

У КМДА наполегливо просять не поширювати неперевірену інформацію та стежити за офіційними джерелами.

Нагадавши, наприкінці минулого року КМДА анонсувала перевірку системи оповіщення. Однак її так і не затвердили.

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Київ