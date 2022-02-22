Сирен у Києві не буде. У КМДА спростовують фейки

У Києві не перевірятимуть систему оповіщення з включенням звуку сирен у вівторок, 22 лютого. У Київській адміністрації закликали стежити за офіційними джерелами.

Про це повідомляє РБК-України , посилаючись на прес-службу Київської міської державної адміністрації в Telegram .

"Сьогодні, 22 лютого, в столиці не заплановано проведення перевірки системи оповіщення з включенням звуку сирен. Інформація, поширена низкою ЗМІ, що така перевірка, нібито, відбудеться сьогодні, не відповідає дійсності", - зазначили у відомстві.

У КМДА наполегливо просять не поширювати неперевірену інформацію та стежити за офіційними джерелами.