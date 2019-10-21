В Киеве будут судить экс-судью Соломенского райсуда

В Киеве будут судить экс-судью Соломенского районного суда за мошеннические действия и за получение взятки за содействие в снятии ареста на имущество. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-центр Генеральной прокуратуры Украины.

По информации правоохранителей, бывший судья в январе 2017 года, вероятно, злоупотребляя доверием лица, получил от нее денежные средства в сумме 22 тыс. долларов за якобы решения им через одного из заместителей Министра юстиции Украины вопрос относительно исключения из государственных реестров информации о существующих обременениях объекта недвижимости расположенного в Киеве.

"Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего судьи Соломенского районного суда города Киева, который подозревается в совершении мошеннических действий с целью завладения денежными средствами лица в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Судья был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины во время получения денежных средств.

Отметим, что за совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

По информации СМИ, судьей Соломенского райсуда Киева, которого поймали на взятке, оказался Сергей Зинченко.

Напомним, следователи территориального управления Государственного бюро расследований в городе Николаеве задержали начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений полиции в городе Одессе за вымогательство и получение взятки.

Как сообщает РБК-Украина, 4 октября сотрудники Государственного бюро расследований задержали на взятке инспектора патрульной полиции Фастовского отделения полиции Главного управления Нацполіції Киевской области.