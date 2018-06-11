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Директора "Ощадбанка" будут судить за коррупцию

НовостиПолитика    11.06.2018 - 11:00
Фото: "Ощадбанк" (РБК-Украина)
Фото: "Ощадбанк" (РБК-Украина)

Злоупотребление служебным положением руководителя АО "Ощадбанк" нанесло 16,7 млн гривен убытков

Киевской местной прокуратурой №6 утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении директора казначейства АО "Ощадбанк" по факту злоупотребления служебным положением, врезультате чего было нанесено убытков на сумму свыше 16,7 млн гривен. Об этом говорится в сообщении прес-службы прокуратуры города Киева.

Как отмечается, досудебным расследованием установлено, что в период март-апрель 2012 года АО "Сбербанк" приобрел у Министерства финансов облигации внутреннего государственного займа (далее - ОВГЗ) в количестве 900 000 штук на общую сумму более 913 млн гривен.

"Однако выяснилось, что за день до уплаты купонного дохода по указанным ОВГЗ директор "Сбербанка", злоупотребляя своим служебным положением, осуществил продажу 250 тыс. облигаций в пользу частного банка "Банк3/4" и оффшорной компании Gasterral Trade limited (Республика Кипр). Вследствие чего государственное акционерное общество недополучило свыше 16,7 млн гривен прибыли от операций с ОВГЗ", - говорится в сообщении.

Сейчас досудебное расследование в указанном уголовном производстве завершено.

Обвинительный акт по ч. 2 ст. 364 УК Украины в отношении указанного лица 07.06.2018 направлено в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по сути.

Отметим, должность председателя правления "Ощадбанка" с марта 2014 года занимает Андрей Пышный.

Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ расследует возможное присвоения должностными лицами государственного "Ощадбанка" бюджетных средств при осуществлении закупок IT-оборудования.

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Теги публикации: Ощадбанк, Андрей Пышный, коррупция, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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