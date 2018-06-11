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Директора "Ощадбанку" судитимуть за корупцію

НовиниПолітика    11.06.2018 - 11:00
Фото: "Ощадбанк" (РБК-Україна)
Фото: "Ощадбанк" (РБК-Україна)

Зловживання службовим становищем очільника АТ "Ощадбанк" завдало 16,7 млн гривень збитків

Київською місцевою прокуратурою №6 затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора казначейства АТ "Ощадбанк" за фактом зловживання службовим становищем, що завдало збитків на суму понад 16,7 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури міста Києва.

Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що у період березень-квітень 2012 року AT "Ощадбанк" придбав у Міністерства фінансів облігації внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) в кількості 900 000 штук на загальну суму понад 913 млн гривень.

"Проте з’ясувалося, що за день до сплати купонного доходу по вказаним ОВДП директор "Ощадбанку", зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив продаж 250 тис. облігацій на користь приватного банку "Банк3/4" та офшорної компанії Gasterral Trade limited (Республіка Кіпр). Внаслідок чого державне акціонерне товариство недоотримало понад 16,7 млн гривень прибутку від операцій з ОВДП", - йдеться у повідомленні.

Наразі досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершено.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364 КК України відносно вказаної особи 07.06.2018 скеровано до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Зазначимо, посаду голови правління "Ощадбанку" з березня 2014 року обыймає Андрій Пишний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ГПУ розслідує можливе привласнення посадовими особами державного "Ощадбанку" бюджетних коштів при здійсненні закупівель IT-обладнання.

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Теги публікації: Ощадбанк, Андрій Пишний, коррупция, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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