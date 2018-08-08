В Киеве будут судить чиновника ГФС за взятку в 20 тыс. долларов

Новости Общество 08.08.2018 - 12:06
Фото: чиновник ГФС в Киевской области задержан на взятке в 20 тысяч долларов (gp.gov.ua)
Фото: чиновник ГФС в Киевской области задержан на взятке в 20 тысяч долларов (gp.gov.ua)

Обвинительный акт направлено в Святошинский районный суд

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении чиновника Государственной фискальной службы (ДФС) в Киевской области, который требовал взятку в размере 20 тыс. долларов от руководителя одного из обществ. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как сообщают в ГПУ, чиновник требовал деньги за не привлечение к уголовной ответственности из-за уклонения от уплаты налогов. Обвинительный акт направлен в Святошинский районный суд города Киева.

"Действия работника органа фискальной службы квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Напомним, что 20 сентября 2017 года чиновник ГФС в Киевской области был задержан на взятке в 20 тыс. долларов.

Добавим, что вчера, 7 августа, в Ивано-Франковске разоблачили судью на взятке в 5 тыс. евро. Он требовал от руководителя коммерческой структуры 5 тыс. евро за беспрепятственное рассмотрение хозяйственного дела по банкротству предприятия.

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