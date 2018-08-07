В Ивано-Франковске разоблачили судью на взятке в 5 тыс. евро

Судья требовал взятку за беспрепятственное рассмотрение хозяйственного дела по банкротству предприятия

В городе Ивано-Франковск сотрудники Службы безопасности Украины вместе с Национальным антикоррупционном бюро разоблачили судью на взятке в размере 5 тыс. евро. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, судья требовал от руководителя коммерческой структуры 5 тыс. евро за беспрепятственное рассмотрение хозяйственного дела по банкротству предприятия.

"Оперативники спецслужбы задержали судью в одном из развлекательных заведений областного центра во время получения всей суммы неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Фото: задержанный

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, что сегодня в Коломые Ивано-Франковской области задержали местного прокурора за вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 долларов. За это он обещал посодействовать в решении вопроса о назначении наказания, которое не связано с реальным лишением свободы. Прокурору инкриминируют преступление по ч. 3 ст. 368 (получение взятки).