У Києві судитимуть посадовця ДФС за хабар у 20 тис. доларів

Обвинувальний акт скеровано до Святошинського районного суду

Генеральна прокуратура України (ГПУ) завершила досудове розслідування та направила до суду обвинувальний акт стосовно посадовця Державної фіскальної служби (ДФС) у Київській області, який вимагав хабар у розмірі 20 тис. доларів від керівника одного з товариств. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Як повідомляють у ГПУ, посадовець вимагав кошти за не притягнення до кримінальної відповідальності через ухилення від сплати податків. Обвинувальний акт скеровано до Святошинського районного суду міста Києва.

"Дії працівника органу фіскальної служби кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 20 вересня 2017 року чиновник ДФС в Київській області був затриманий на хабарі у 20 тис. доларів.

Додамо, що вчора, 7 серпня, в Івано-Франківську викрили суддю на хабарі у 5 тис. євро. Він, вимагав від керівника комерційної структури 5 тис. євро за безперешкодний розгляд господарської справи щодо банкрутства підприємства.