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В Киеве будут наказываться за незаконную вырубку елок: размер штрафов

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Четверг 16 декабря 2021 20:28
В Киеве будут наказываться за незаконную вырубку елок: размер штрафов Фото: в Киеве будут наказывать за незаконную вырубку хвойных деревьев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве борются с незаконной вырубкой хвойных деревьев. В некоторых случаях размер штрафа превышает 2 тысячи гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Чтобы уберечь деревья от незаконной вырубки - сотрудники "Киевзеленстрой" обрабатывают насаждения специфическим раствором, который в теплом помещении выделяет неприятные стойкие запахи и может вызвать аллергическую реакцию.

"Также на территории коммунальных лесопарковых хозяйств, входящих в состав КО "Киевзеленстрой", специалисты организовали усиленную охрану хвойных насаждений, патрулируя свои территории, а при необходимости привлекать работников государственной экологической инспекции и патрульной полиции", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что размер штрафа за незаконную вырубку хвойных деревьев зависит от диаметра ствола дерева:

  • 546 гривен - до 10 см;
  • 960 гривен - от 10 до 14 см;
  • 2465 гривен - от 14 см.

Также нарушители будут обязаны уплатить и административный штраф в размере от 510 до 1020 гривен за каждое срубленное дерево.

Стоит добавить, что РБК-Украина публиковало адресный перечень нынешних официальных ярмарок, на которых можно приобрести елку. Стоимость хвойных будет составлять от 150 до 500 гривен.

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