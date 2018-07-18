В Киеве ограничат движение транспорта на ул. Теремковской

Работы будут проводиться при благоприятных погодных условиях

В Киеве будет ограничено движение транспорта на ул. Теремковськой в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Движение ограничат:

с 07:00 19 июля до 12:00 20 июля;

с 18:00 21 июля до 12:00 22 июля.

Отмечается, что работы будут проводиться при благоприятных погодных условиях.

КК "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, а также не оставлять свои транспортные средства на проезжей части и тротуарах указанной улице, чтобы не мешать дорожным работам.

Напомним, по случаю празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в столице состоится ряд массовых мероприятий, в связи с этим в течение 24, 27 и 28 июля в центре Киева ограничат движение всех видов транспорта.

Отмечается, что обращение о проведении молебнов и крестного хода, для чего необходимо ограничение движения транспорта, предоставили Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП), Киевская митрополия УПЦ и Патриархия Украинской Автокефальной ПЦ.