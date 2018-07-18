У Києві обмежать рух транспорту на вул. Теремківській

Роботи будуть проводитися за сприятливих погодних умов

У Києві буде обмежено рух транспорту на вул. Теремківській у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття. Про це повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор".

Рух обмежать:

із 07:00 19 липня до 12:00 20 липня;

із 18:00 21 липня до 12:00 22 липня.

Зазначається, що роботи будуть проводитися за сприятливих погодних умов.

КК "Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт, а також не залишати свої транспортні засоби на проїжджій частині та тротуарах вказаної вулиці, аби не заважати дорожнім роботам.

Нагадаємо, з нагоди відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України у столиці відбудеться низка масових заходів, у зв’язку з цим протягом 24, 27 і 28 липня у центрі Києва обмежать рух всіх видів транспорту.

Зазначається, що звернення щодо проведення молебнів та хресної ходи, для чого необхідне обмеження руху транспорту, надали Українська Православна Церква Київського Патріархату (УПЦ КП), Київська митрополія УПЦ та Патріархія Української Автокефальної ПЦ.