Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве на Броварском проспекте реконструируют ливневую канализацию

НовостиОбщество    21.06.2018 - 06:13
Фото: ливневая канализация (УНИАН)
Фото: ливневая канализация (УНИАН)

Проектом предусмотрено две очереди строительства канализации

В Киеве на Броварском проспекте реконструируют систему отвода дождевых и талых вод. Соответствующий проект ремонтных работ утвержден распоряжением КГГА.

"Для надлежащего водоотведения с жилого массива Никольская Слободка, Левобережной площади и Броварского проспекта в Днепровском районе реконструируют ливневую канализацию от уул. Митрополита Андрея Шептицкого (уул. Луначарского) до моста Метро через Русановский пролив", - говорится в решении.

Отмечается, что проектом предусмотрено две очереди строительства. Во время первой очереди запланировано строительство дождевого коллектора для разгрузки существующего с увеличением пропускной способности, а во время второй - обустройство очистных сооружений для очистки поверхностного стока дождевых вод и др.

"Работы будут продолжаться, в частности, и за средства из государственного бюджета - в рамках эксперимента по финансовому обеспечению мероприятий по развитию дорожной инфраструктуры в г. Киеве в 2018 году", - сообщили в КГГА.

Напомним, в сентябре 2017 года в Швейцарии неизвестные забили канализацию купюрами по 500 евро. Вскоре правоохранители нашли виновных. Следователи в Женеве выяснили, что две испанские женщины сбросили около 100 тыс. евро в туалеты в филиале банка UBS в трех соседних ресторанах.

В Черкассах от падения в канализационный люк погиб ребенок Новая нитка коллектора Киева будет работать без проблем 100 лет, - Кличко
Теги публикации: канализация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда
"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)
Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь