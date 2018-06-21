В Киеве на Броварском проспекте реконструируют ливневую канализацию

Проектом предусмотрено две очереди строительства канализации

В Киеве на Броварском проспекте реконструируют систему отвода дождевых и талых вод. Соответствующий проект ремонтных работ утвержден распоряжением КГГА.

"Для надлежащего водоотведения с жилого массива Никольская Слободка, Левобережной площади и Броварского проспекта в Днепровском районе реконструируют ливневую канализацию от уул. Митрополита Андрея Шептицкого (уул. Луначарского) до моста Метро через Русановский пролив", - говорится в решении.

Отмечается, что проектом предусмотрено две очереди строительства. Во время первой очереди запланировано строительство дождевого коллектора для разгрузки существующего с увеличением пропускной способности, а во время второй - обустройство очистных сооружений для очистки поверхностного стока дождевых вод и др.

"Работы будут продолжаться, в частности, и за средства из государственного бюджета - в рамках эксперимента по финансовому обеспечению мероприятий по развитию дорожной инфраструктуры в г. Киеве в 2018 году", - сообщили в КГГА.

Напомним, в сентябре 2017 года в Швейцарии неизвестные забили канализацию купюрами по 500 евро. Вскоре правоохранители нашли виновных. Следователи в Женеве выяснили, что две испанские женщины сбросили около 100 тыс. евро в туалеты в филиале банка UBS в трех соседних ресторанах.