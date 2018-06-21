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У Києві на Броварському проспекті реконструюють дощову каналізацію

НовиниСуспільство    21.06.2018 - 06:13
Фото: дощова каналізація (УНІАН)
Фото: дощова каналізація (УНІАН)

Проектом передбачено дві черги будівництва каналізації

У Києві на Броварському проспекті реконструюють систему відведення дощових і талих вод. Відповідний проект ремонтних робіт затверджено розпорядженням КМДА.

"Для належного водовідведення із житлового масиву Микільська Слобідка, Лівобережної площі та Броварського проспекту у Дніпровському районі реконструюють дощову каналізацію від вул. Митрополита Андрея Шептицького (вул. Луначарського) до мосту Метро через Русанівську протоку", - йдеться у рішенні.

Зазначається, що проектом передбачено дві черги будівництва. Під час першої черги заплановано   будівництво дощового колектора для розвантаження існуючого зі збільшенням пропускної спроможності, а під час другої - облаштування очисних споруд для очищення поверхневого стоку дощових вод тощо.

"Роботи триватимуть, зокрема, і за кошти з державного бюджету - у рамках експерименту із фінансового забезпечення заходів із розвитку дорожньої інфраструктури у м. Києві у 2018 році", - повідомили в КМДА.

Нагадаємо, у вересні 2017 року в Швейцарії невідомі забили каналізацію купюрами по 500 євро. Невдовзі правоохоронці знайшли винних. Слідчі в Женеві з'ясували, що дві іспанські жінки скинули приблизно 100 тис. євро в туалети у філії банку UBS у трьох сусідніх ресторанах.

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Теги публікації: канализация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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