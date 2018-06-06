В Киеве в ближайший час с удержанием до конца суток ожидается сильный ветер

Порывы ветра в столице достигнут 15-18 м/с

В Киеве в ближайший час с удержанием до конца суток, 6 июня 2018 года, ожидается сильный ветер. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 6 июня порывы ветра в столице достигнут 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Киевлянам в случае усиления ветра советуют плотно закрыть все окна домов, держаться как можно дальше от рекламных щитов, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии, избегать пребывания вблизи крупных деревьев.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине 7-8 июня 2018 года.