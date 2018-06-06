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У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби очікується сильний вітер

НовиниСуспільство    06.06.2018 - 14:44
Ілюстративне фото (pixabay.com-distel2610)
Ілюстративне фото (pixabay.com-distel2610)

Пориви вітру у столиці сягнуть 15-18 м/с

У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби, 6 червня 2018 року, очікується сильний вітер. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 6 червня пориви вітру у столиці сягнуть 15-18 м/с", - йдеться у повідомленні.

Киянам в разі посилення вітру радять щільно зачинити усі вікна будинків, триматися якомога далі від рекламних щитів, у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті, уникати перебування поблизу великих дерев.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні 7-8 червня 2018 року. 

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Теги публікації: КМДА, Київ, ветер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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