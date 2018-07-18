В Киеве в ближайший час ожидается гроза

Гроза в Киеве ожидается до конца дня 18 июля

В Киеве в ближайший час и до конца дня, 18 июля 2018 года, ожидается гроза. Об этом со ссылкой на информацию синоптиков сообщает пресс-служба Киевгоргосадминистрации.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 18 июля возможна гроза", - говорится в сообщении.

Киевлянам советуют в случае усиления ветра закрыть все двери, держаться подальше от ЛЭП и деревьев, а в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем укрытии.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о грозах и шквалах по Украине. В частности, сегодня ожидаются шквалы в южных регионах страны. Также, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, из-за сильных ливней на западе страны уровень воды в реках будет подниматься.