У Києві у найближчу годину очікується гроза

Гроза у Києві очікується до кінця дня 18 липня

У Києві у найближчу годину і до кінця дня, 18 липня 2018 року, очікується гроза. Про це з посиланням на інформацію синоптиків повідомляє прес-служба Київміськдержадміністрації.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 18 липня можлива гроза", - йдеться у повідомленні.

Киянам радять у разі посилення вітру закрити всі двері, триматися подалі від ЛЕП та дерев, а у разі сильного вітру сховатися у найближчому укритті.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про грози та шквали по Україні. Зокрема, шквали сьогодні очікуються у південних регіонах країни. Також, за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, через сильні зливи на заході країни рівень води в річках підніматиметься.