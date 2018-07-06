В Киеве в ближайшие два часа ожидается гроза

До конца суток 6 июля в Киеве ожидается гроза

В Киеве в ближайшие 2-3 часа ожидается гроза. Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В ближайшие 2-3 часа с удержанием до конца суток 6 июля в Киеве ожидается гроза", - указано в сообщении.

Также в КГГА отметили, что также предполагается усиление ветра. В этом случае рекомендуется плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

На улице стоит остерегаться прогулок возле рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. Не рекомендуется парковать возле них автомобили.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Украине в течение 6-7 июля 2018 года. В частности, в западных, центральных, а также в Харьковской и Одесской областях ожидаются местами грозы и шквалы 15-20 м/сек.