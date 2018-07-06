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У Києві в найближчі дві години очікується гроза

НовиниСуспільство    06.07.2018 - 17:10
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

До кінця доби 6 липня у Києві очікується гроза

У Києві в найближчі 2-3 години очікується гроза. Про це з посиланням на Український гідрометцентр повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

"У найближчі 2-3 години з утриманням до кінця доби 6 липня у Києві очікується гроза", - вказано у повідомленні.

Також у КМДА наголосили, що також передбачається посилення вітру. У цьому випадку рекомендується щільно закрити усі вікна будинків, а також прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

На вулиці варто остерігатися прогулянок біля рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев. Не рекомендовано біля них паркувати автомобілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про грози та шквали в Україні протягом 6-7 липня 2018 року. Зокрема, у західних, центральних, а також у Харківській та Одеській областях очікуються місцями грози та шквали 15-20 м/с.

Синоптики попереджають про грози та шквали в Україні Погода на сьогодні: в Україні очікуються дощі, температура до +29
Теги публікації: Гідрометцентр, гроза  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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