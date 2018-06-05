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В Киеве в ближайшие два часа ожидается гроза

НовостиОбщество    05.06.2018 - 14:03
Фото: грозовая туча в Киеве (twitter.com/kmda_official)
Фото: грозовая туча в Киеве (twitter.com/kmda_official)

Порывы ветра достигнут 15-18 м/с

В ближайшие два часа с сохранением до конца суток 5 июня в Киеве ожидается гроза, порывы ветра достигнут 15-18 м/сек. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает пресс-служба КГГА.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;
  • при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы.

Напомним, ранее синоптики предупредили о высоком уровне пожарной опасности в Киеве 5 июня.

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Теги публикации: Гидрометцентр, гроза  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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