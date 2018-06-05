У Києві у найближчі дві години очікується гроза

Пориви вітру сягнуть 15-18 м/с

У найближчі дві години зі збереженням до кінця доби 5 червня у Києві очікується гроза, пориви вітру сягнуть 15-18 м/с. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає прес-служба КМДА.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру:

усі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;

при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про високий рівень пожежної небезпеки у Києві 5 червня.