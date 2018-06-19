В Киеве в ближайшие 3-5 часов возможна гроза

Сейчас в Киеве переменная облачность, ветер северо-восточный, 5-10 м/с

В Киеве сегодня, 19 июня 2018 года, в ближайшие 3-5 часов возможна гроза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня, 19 июня, в ближайшие 3-5 часов в Киеве возможна гроза. В целом в столице переменная облачность, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура 28-30 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в случае усиления ветра, киевлянам рекомендуют плотно закрыть все окна домов; держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине 19-22 июня 2018 года.