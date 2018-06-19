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У Києві у найближчі 3-5 годин можлива гроза

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 15:39
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі у Києві мінлива хмарність, вітер північно-східний, 5-10 м/с

У Києві сьогодні, 19 червня 2018 року, у найближчі 3-5 годин можлива гроза. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні, 19 червня, у найближчі 3-5 годин у Києві можлива гроза. Загалом у столиці мінлива хмарність, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура 28-30 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у разі посилення вітру, киянам рекомендують щільно закрити усі вікна будинків; триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні 19-22 червня 2018 року.

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Теги публікації: КМДА, гроза  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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