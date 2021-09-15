В Киеве безымянная площадь в Печерском районе может получить имя: какое

Проект решения поддержали на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.

"Большая часть киевлян, а прежде всего местные жители, для обозначения этого пространства в повседневной жизни используют название "Кловская площадь". Поэтому целью принятия решения является сохранение локальной исторической памяти и исторической топонимики города Киева", - заявили в Киевском городском совете.

В рамках этого объекта находится выход со станции метро "Кловская", памятный знак жертвам терроризма, а также упорядоченное общественное пространство.