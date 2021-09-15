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В Киеве безымянная площадь в Печерском районе может получить имя: какое

Автор: Валерия Полищук

В Киевском городском совете планируют присвоить имя безымянной площади, которая находится на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе. Она может носить название Кловская площадь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского горсовета.

Проект решения поддержали на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.

"Большая часть киевлян, а прежде всего местные жители, для обозначения этого пространства в повседневной жизни используют название "Кловская площадь". Поэтому целью принятия решения является сохранение локальной исторической памяти и исторической топонимики города Киева", - заявили в Киевском городском совете.

В рамках этого объекта находится выход со станции метро "Кловская", памятный знак жертвам терроризма, а также упорядоченное общественное пространство.

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Киев