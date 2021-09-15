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У Києві безіменна площа в Печерському районі може отримати ім'я: яке

Автор: Валерія Поліщук

У Київській міській раді планують присвоїти ім'я безіменній площі, яка знаходиться на перетині вулиць Леоніда Первомайського і Мечникова в Печерському районі. Вона може мати назву Кловська площа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міськради.

Проект рішення підтримали на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків.

"Велика частина киян, а перш за все місцеві жителі, для позначення цього простору в повсякденному житті використовують назву "Кловська площа". Тому метою прийняття рішення є збереження локальної історичної пам'яті та історичної топоніміки міста Києва", - заявили в Київській міській раді.

В рамках цього об'єкта знаходиться вихід зі станції метро "Кловська", пам'ятний знак жертвам тероризму, а також упорядкований громадський простір.

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Київ