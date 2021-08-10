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В Киеве автомобили без разрешения дрифтовали на Софийской площади. Открыто дело

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня утром в историческом центре Киева, на Софийской площади, проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В результате следами автомобильных колес загрязнили покрытие на площади.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

Автомобили дрифтовали на большой скорости посреди пешеходной зоны. В КГГА заявили, что не давали никаких разрешений на организацию и проведение этих съемок.

С балансодержателем территории съемка также не была согласована. Отмечается, что специальных ограждений не установили. В опасности находились все проходившие мимо пешеходы.

Фото: на Софиевской площади дрифтовали (kyivcity.gov.ua)

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что открыто уголовное производство.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят тщательную проверку обстоятельств, общаются с организаторами и устанавливают всех участников несанкционированной съемки.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

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КиевСофийская площадь