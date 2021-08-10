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У Києві автомобілі без дозволу дрифтували на Софійській площі. Відкрито справу

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні зранку в історичному центрі Києва, на Софійській площі, відбувались рекламні зйомки з використанням екстремальних елементів. В результаті слідами автомобільних коліс забруднили покриття на площі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Автомобілі дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони. У КМДА заявили, що не давали жодних дозволів на організацію та проведення цих зйомок.

Із балансоутримувачем території зйомка також не була погоджена. Зазначається, що спеціальних огороджень не було встановлено. У небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз.

Фото: на Софіївській площі дрифтували (kyivcity.gov.ua)

У прес-службі поліції Києва повідомили, що відкрито кримінальне провадження.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять ретельну перевірку обставин, спілкуються з організаторами та встановлюють усіх учасників несанкціонованої зйомки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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КиївСофийская площадь