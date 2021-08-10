У Києві автомобілі без дозволу дрифтували на Софійській площі. Відкрито справу

Автомобілі дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони. У КМДА заявили, що не давали жодних дозволів на організацію та проведення цих зйомок.

Із балансоутримувачем території зйомка також не була погоджена. Зазначається, що спеціальних огороджень не було встановлено. У небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз.

Фото: на Софіївській площі дрифтували (kyivcity.gov.ua)

У прес-службі поліції Києва повідомили, що відкрито кримінальне провадження.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять ретельну перевірку обставин, спілкуються з організаторами та встановлюють усіх учасників несанкціонованої зйомки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.