За словами очевидців, у винуватця ДТП документи держслужбовця
У Києві автомобіль збив дитину. Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.
За словами очевидців, у винуватця ДТП документи держслужбовця.
"Дитина разом з велосипедом відлетіла метрів на 300. У терміновому порядку потерпілого госпіталізували", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на місці працює патрульна поліція.
Зазначається, що дитина перебуває у критичному стані.
Нагадаємо, в грудні 2017 у Львівській області автомобіль BMW на смерть збив 49-річного велосипедиста.