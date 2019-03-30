В Киеве автомобиль протаранил электроопору, есть погибший

В Деснянском районе Киева автомобиль протаранил электроопору, в результате инцидента один человек погиб, еще двоих госпитализировали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вартові.Еспресо".

Как сообщается, водителя авто и пассажира госпитализировали с тяжелыми ранениями, а второй пассажир погиб.

Кроме того, свидетели говорят, что данное авто двигалось очень быстро, опасно уходя из полосы в полосу.

Фото: место происшествия (espreso.tv)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ночью на проспекте Валерия Лобановского в районе Stereo Plaza внедорожник на встречной полосе разбил пять автомобилей, в результате чего пострадали два человека.

Тогда внедорожник BMW на большой скорости выехал на встречную полосу в районе Stereo Plaza и задел такси Chevrolet Lacetti, в котором находилась семейная пара. После столкновения BMW занесло и он врезался еще в четыре автомобиля. Одна из пострадавших машин загорелась, после аварии водитель и пассажиры BMW сбежали.