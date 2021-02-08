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У Києві аварія на тепломережі біля Лаври: без опалення майже 90 будинків

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 14:29
У Києві аварія на тепломережі біля Лаври: без опалення майже 90 будинків Фото: прорив тепломережі біля Лаври (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Києві сталася аварія на тепломережі в районі Києво-Печерської лаври. На даний момент без опалення залишаються 86 житлових будинків.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що в ніч на 8 лютого виявили експлуатаційне пошкодження трубопроводу на вулиці Лаврській. Аварійна бригада локалізувала місце ушкодження і відразу почала ремонтні роботи. Завершити їх планують до кінця дня.

"Тимчасово послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання припинено для 86 житлових будинків. Пошкоджений трубопровід було введено в експлуатацію 34 роки тому (у 1987 році)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні міська влада Києва в зв'язку зі снігопадами закликає киян не користуватися особистими автомобілями. Якщо все-таки пересуваєтеся своєю машиною, то не треба паркувати її на узбіччі дорозі, оскільки це заважає снігоприбиральній техніці.

Сьогодні погода у Києві різко погіршилася, з ранку снігопад скував рух, а в найближчі години опади тільки посиляться. Синоптики прогнозують мороз та сильний сніг протягом всього дня.

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