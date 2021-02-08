У Києві аварія на тепломережі біля Лаври: без опалення майже 90 будинків

У Києві сталася аварія на тепломережі в районі Києво-Печерської лаври. На даний момент без опалення залишаються 86 житлових будинків.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації .

Повідомляється, що в ніч на 8 лютого виявили експлуатаційне пошкодження трубопроводу на вулиці Лаврській. Аварійна бригада локалізувала місце ушкодження і відразу почала ремонтні роботи. Завершити їх планують до кінця дня.

"Тимчасово послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання припинено для 86 житлових будинків. Пошкоджений трубопровід було введено в експлуатацію 34 роки тому (у 1987 році)", - йдеться в повідомленні.