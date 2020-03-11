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В Киеве арестовали воевавшего в Сирии и Турции россиянина

Новости » Происшествия     11.03.2020 - 15:09
В Киеве арестовали воевавшего в Сирии и Турции россиянина
Иллюстративное фото (kyiv.gp.gov.ua)

Россиянин находится в розыске Интерпола

Суд в Киеве арестовал гражданина России, который разыскивается за участие в незаконных вооруженных формированиях на территории Турции и Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киева.

Сообщается, что согласно базе Интерпола мужчина находится в международном розыске по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Турции и Сирии. Кроме того, мужчина ранее уже был осужден на территории Украины за разбой.

"Задержание иностранца произошло в Киеве. В соответствии с постановлением суда мужчина будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Украине был задержан подозреваемый в деле о похищении активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко. Подозреваемый был объявлен в международный розыск, однако на протяжении почти шести лет скрывался преимущественно внутри страны и проживал по поддельному паспорту. По данным следствия, он непосредственно причастен к похищению их из киевской больницы.

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