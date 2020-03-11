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У Києві заарештували росіянина, що воював у Сирії і Туреччині

Новини » Надзвичайні події     11.03.2020 - 15:09
У Києві заарештували росіянина, що воював у Сирії і Туреччині
Ілюстративне фото (kyiv.gp.gov.ua)

Росіянин знаходиться в розшуку Інтерполу

Суд у Києві заарештував громадянина Росії, який розшукується за участь у незаконних збройних формуваннях на території Туреччини та Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Києва.

Повідомляється, що відповідно базі Інтерполу чоловік перебуває в міжнародному розшуку за підозрою в участі в незаконних збройних формуваннях на території Туреччини та Сирії. Крім того, чоловік раніше вже був засуджений на території України за розбій.

"Затримання іноземця сталося в Києві. Згідно з постановою суду чоловік буде перебувати під вартою у Київському слідчому ізоляторі. Зараз вирішується питання про його екстрадицію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора в Україні був затриманий підозрюваний у справі про викрадення активістів Майдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка. Підозрюваний був оголошений в міжнародний розшук, проте впродовж майже шести років переховувався переважно всередині країни і проживав за підробленим паспортом. За даними слідства, він безпосередньо причетний до їх викрадення з київської лікарні.

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