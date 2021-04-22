В Киеве арестовали мужчину, стрелявшего по ремонтникам дорог

В Киеве Печерский районный суд избрал меру пресечения мужчине, который стрелял в сотрудника коммунального предприятия . Его арестовали с альтернативой внесения залога.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции .

Злоумышленнику сообщили о подозрении за совершение хулиганских действий с применением оружия - ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера в Киеве неизвестный открыл огонь по дорожниках, выполнявшие ремонтные работы в Печерском районе. Один из них получил ранения.

Для розыска злоумышленника в Киеве была введена специальная полицейская операция. В течение часа полицейские задержали мужчину в Голосеевском районе столицы.

Правоохранители установили личность злоумышленника, им оказался 38-летний киевлянин. С авто сотрудники полиции травматический пистолет, патроны к нему и отправили на проведение экспертных исследований. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.