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В Киеве арестовали мужчину, стрелявшего по ремонтникам дорог

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 17:01
В Киеве арестовали мужчину, стрелявшего по ремонтникам дорог Фото: мужчину арестовали с правом внесения залога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Киеве Печерский районный суд избрал меру пресечения мужчине, который стрелял в сотрудника коммунального предприятия. Его арестовали с альтернативой внесения залога.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Злоумышленнику сообщили о подозрении за совершение хулиганских действий с применением оружия - ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.


Напомним, вчера в Киеве неизвестный открыл огонь по дорожниках, выполнявшие ремонтные работы в Печерском районе. Один из них получил ранения.

Для розыска злоумышленника в Киеве была введена специальная полицейская операция. В течение часа полицейские задержали мужчину в Голосеевском районе столицы.

Правоохранители установили личность злоумышленника, им оказался 38-летний киевлянин. С авто сотрудники полиции травматический пистолет, патроны к нему и отправили на проведение экспертных исследований. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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