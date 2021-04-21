Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по дорожникам в Печерском районе Киева

Правоохранители в течение часа после поступления сигнала о стрельбе в Печерском районе Киева задержали подозреваемого. По предварительным данным, водитель выстрелил по дорожникам , выполнявших ремонтные работы.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Рено" вступил в конфликт с работниками коммунального предприятия, выполнявших ремонт дороги. Во время инцидента мужчина достал пистолет и выстрелил в ногу одному из рабочих. Пострадавший госпитализирован, о его состоянии не сообщается.

Для розыска стрелявшего в Киеве была проведена спецоперация. Вычислить подозреваемого удалось с помощью камер видеонаблюдения, установленных по программе "Безопасный город". Правоохранители смогли установить направление движения автомобиля правонарушителя и момент, как он пересел в другую машину. После этого полицейские остановили автомобиль на проспекте Валерия Лобановского и задержали злоумышленника.

Сейчас с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Фото: подозреваемый в стрельбе в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)