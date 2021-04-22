У Києві арештували чоловіка, який стріляв по ремонтникам доріг

У Києві Печерський районний суд обрав запобіжний захід чоловіку, який стріляв у співробітника комунального підприємства . Його арештували із альтернативою внесення застави.

Про це повідомили у прес-службі поліції .

Зловминиснику повідмили про підозру за вчинення хуліганських дій із застосуванням зброї - ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вчора в Києві невідомий відкрив вогонь по дорожниках, що виконували ремонтні роботи в Печерському районі. Один з них отримав поранення.

Для розшуку зловмисника у Києві була введена спеціальна поліцейська операція. Протягом години поліцейські затримали чоловіка у Голосіївському районі столиці.

Правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 38-річний киянин. З авто працівники поліції травматичний пістолет, набої до нього та відправили на проведення експертних досліджень. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.