В Киеве арестовали добровольца за угон автомобиля якобы для терробороны

По данным следствия, мужчина в военной форме прибыл на СТО в Днепровском районе и, представившись бойцом терробороны, потребовал передать автомобили, которые были на территории станции. В дальнейшем он неоднократно приходил на СТО с требованием передать автомобили.

"Получив очередной отказ, злоумышленник предъявил владельцу СТО категорическое требование о передаче ему любого автомобиля. После этого об указанных действиях последний сообщил правоохранителям. Злоумышленник был задержан на "горячем" при попытке выехать из СТО на автомобиле одного из клиентов. Задержанным оказался представитель одного из местных добровольческих формирований", - говорится в сообщении.

В настоящее время 43-летнему мужчине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.