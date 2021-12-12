В Киеве антивакцинаторы вышли на акцию протеста, идут маршем по Крещатику

В Киеве снова протестуют антивакцинаторы. Сейчас они идут маршем по Крещатику.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Противники прививок от COVID-19 выступают за отмену законопроекта №4142 "О системе общественного здоровья", а также за свободу выбора медицинского вмешательства без принуждения, конституционный строй, права и свободы граждан.

Фото: в Киеве протестуют антивакцинаторы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ситуация спокойная, полиция на месте.

Сейчас протестующие идут маршем по Крещатику. Для них выделили крайних две полосы.