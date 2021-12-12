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В Киеве антивакцинаторы вышли на акцию протеста, идут маршем по Крещатику

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Киев, Воскресенье 12 декабря 2021 13:23
В Киеве антивакцинаторы вышли на акцию протеста, идут маршем по Крещатику Фото: в Киеве протестуют антивакцинаторы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве снова протестуют антивакцинаторы. Сейчас они идут маршем по Крещатику.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Противники прививок от COVID-19 выступают за отмену законопроекта №4142 "О системе общественного здоровья", а также за свободу выбора медицинского вмешательства без принуждения, конституционный строй, права и свободы граждан.

Фото: в Киеве протестуют антивакцинаторы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ситуация спокойная, полиция на месте.

Сейчас протестующие идут маршем по Крещатику. Для них выделили крайних две полосы.

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