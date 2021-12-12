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У Києві антивакцинатори вийшли на акцію протесту, йдуть маршем по Хрещатику

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Київ, Неділя 12 грудня 2021 13:23
У Києві антивакцинатори вийшли на акцію протесту, йдуть маршем по Хрещатику Фото: у Києві протестують антивакцинатори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві знову протестують антивакцинатори. Зараз вони йдуть маршем по Хрещатику.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Противники щеплень від COVID-19 виступають за скасування законопроекту №4142 "Про систему громадського здоров'я", а також за свободу вибору медичного втручання без примусу, конституційний лад, права і свободи громадян.

Фото: у Києві протестують антивакцинатори (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ситуація спокійна, поліція на місці.

Зараз протестувальники йдуть маршем по Хрещатику. Для них виділили крайніх дві смуги.

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