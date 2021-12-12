У Києві антивакцинатори вийшли на акцію протесту, йдуть маршем по Хрещатику

У Києві знову протестують антивакцинатори. Зараз вони йдуть маршем по Хрещатику.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Противники щеплень від COVID-19 виступають за скасування законопроекту №4142 "Про систему громадського здоров'я", а також за свободу вибору медичного втручання без примусу, конституційний лад, права і свободи громадян.

Фото: у Києві протестують антивакцинатори (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ситуація спокійна, поліція на місці.

Зараз протестувальники йдуть маршем по Хрещатику. Для них виділили крайніх дві смуги.