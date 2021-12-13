В Киеве анонсировали масштабные изменения транспортных маршрутов: о чем идет речь

В Киеве начнут масштабное совершенствование маршрутной сети общественного транспорта города. Оно будет осуществлено впервые за последние 5 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост заместителя председателя КГГА Константина Усова в Facebook.
По его словам, такие рекомендации были определены на основе результатов отчета экспертов Всемирного банка о состоянии системы общественного транспорта Киева и рекомендации по ее улучшению.
В частности, заместитель председателя КГГА назвал ключевые предложения:
Как отметил Усов, с сегодняшнего дня и в течение недели он будет выставлять на обсуждение общественности проекты реорганизации маршрутов и ждать "обоснованных комментариев и предложений".
Он добавил, что картину маршрутов города должны писать сами киевляне.
Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко озвучил новые цены на проезд в транспорте. Власти планируют установить тариф в размере 12 гривен для жителей столицы, у которых есть "Карточка киевлянина".
Добавим, в наземном транспорте можно будет платить банковской картой.