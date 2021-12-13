У Києві анонсували масштабні зміни транспортних маршрутів: про що йдеться

За його словами, такі рекомендації були визначені на основі результатів звіту експертів Світового банку про стан системи громадського транспорту Києва та рекомендації з її поліпшення.

Зокрема, заступник голови КМДА назвав ключові пропозиції:

16 нових маршрутів, з них 11 - магістральних,

збільшення випусків (кількості машин) комунального транспорту, що забезпечить менші інтервали,

облаштування понад 50 нових захищених виділених смуг громадського транспорту у 2022 році.

Як зазначив Усов, від сьогодні і протягом тижня він буде виставляти на обговорення громадськості проекти реорганізації маршрутів та чекатиме "обґрунтованих коментарів та пропозицій".

Він додав, що картину маршрутів міста мають писати самі кияни.