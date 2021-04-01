В Киеве аноним "заминировал" больницу, но не уточнил какую. Полиция проверяет все

В Киеве неизвестный сообщил о минировании столичной больницы , но не указал конкретный адрес. В связи с этим полицейские ищут взрывчатку во всех больницах столицы.

Сообщение о возможном минировании больницы пришло на электронную почту полиции от анонима.

"Да, сейчас есть такое сообщение. Проверяется информация, на местах работают специальные группы, кинологи, взрывотехники. Сведения о данном факте внесены в журнал единого реестра заявлений и сообщений о криминальных правонарушениях", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что сегодня в Киеве сообщили о минировании седьмой столичной больницы. В связи с этим проводилась эвакуация пациентов и персонал больницы. После проверки взрывоопасных предметов выявлено не было.