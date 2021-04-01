У Києві анонім "замінував" лікарню, але не уточнив яку. Поліція перевіряє всі

У Києві невідомий повідомив про замінування столичної лікарні, але не вказав конкретну адресу. У зв'язку з цим поліцейські шукають вибухівку у всіх лікарнях столиці.
Таку інформацію підтвердили РБК-Україна у відділі комунікацій поліції Києва.
Повідомлення про можливе замінування лікарні прийшло на електронну пошту поліції від аноніма.
"Так, зараз є таке повідомлення. Перевіряється інформація, на місцях працюють спеціальні групи, кінологи, вибухотехніки. Відомості про даний факт внесені до журналу єдиного реєстру заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що сьогодні у Києві повідомили про мінування сьомий столичної лікарні. У зв'язку з цим проводилася евакуація пацієнтів та персонал лікарні. Після перевірки вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
Раніше Верховна рада прийняла у другому читанні законопроект про покарання за псевдомінування. При цьому нардепи не стали вводити конфіскацію майна за таке порушення.
Також повідомлялося, що минулого тижня у Києві повідомили про мінування урядового кварталу.