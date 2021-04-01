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У Києві анонім "замінував" лікарню, але не уточнив яку. Поліція перевіряє всі

Автор: Ігор Литвиненко

У Києві невідомий повідомив про замінування столичної лікарні, але не вказав конкретну адресу. У зв'язку з цим поліцейські шукають вибухівку у всіх лікарнях столиці.

Таку інформацію підтвердили РБК-Україна у відділі комунікацій поліції Києва.

Повідомлення про можливе замінування лікарні прийшло на електронну пошту поліції від аноніма.

"Так, зараз є таке повідомлення. Перевіряється інформація, на місцях працюють спеціальні групи, кінологи, вибухотехніки. Відомості про даний факт внесені до журналу єдиного реєстру заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що сьогодні у Києві повідомили про мінування сьомий столичної лікарні. У зв'язку з цим проводилася евакуація пацієнтів та персонал лікарні. Після перевірки вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Раніше Верховна рада прийняла у другому читанні законопроект про покарання за псевдомінування. При цьому нардепи не стали вводити конфіскацію майна за таке порушення.

Також повідомлялося, що минулого тижня у Києві повідомили про мінування урядового кварталу.

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