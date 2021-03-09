ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві на акції під Шевченківським райсудом почалися сутички

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 15:34
У Києві на акції під Шевченківським райсудом почалися сутички Фото: сутички під судом у Києві (кадр відео)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві сталися сутички на акції протесту під Шевченківським районним судом. Силовики почали затримувати учасників акції на підтримку фігурантів справи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Силовики спробували розчистити від протестувальників проїжджу частину, щоб забезпечити виїзд автомобілів з території райсуду. Між протестувальниками та силовиками зав'язалися сутички, у відповідь на що правоохоронці почали затримання.

Протестувальники запалили фаєри, через що під судом утворилася велика хмара диму.

Сьогодні в Шевченківському районному суді мали розглядати справу про вбивство журналіста Павла Шеремета. Як відомо, у причетності до його вбивства підозрюють лікаря Юлію Кузьменко, волонтера Яну Дугарь та військового Андрія Антоненка.

Posted by Free Riff on Tuesday, March 9, 2021

Оновлено.

Сутички тривали недовго. Станом на 16:10 ситуація під судом спокійна. Силовики та військовослужбовці Національної гвардії від'їжджають з місця події. Судове засідання по справі перенесли на інший день.

Поліція в коментарі РБК-Україна поки не підтвердила інформацію про затримання учасників акції.

Нагадаємо, на початку лютого 2021 року суд продовжив запобіжні заходи всім фігурантам справи Шеремета.

Додамо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що у справі про вбивство журналіста Шеремета нібито немає реальних нестикувань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Київ акции Шевченковский райсуд столкновения
NEWS
Бойовики дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає
Бойовики дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає
DAILY
Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади