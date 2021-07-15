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В Киеве на акции под Радой произошла стычка

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Киев, Четверг 15 июля 2021 16:55
В Киеве на акции под Радой произошла стычка Фото: активист разбрасывает деньги под Верховной Радой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве сегодня произошла стычка под Верховной радой. Там сегодня протестовали против внесения изменений в закон о языке.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места происшествия.

По словам корреспондента, силовики попытались задержать одного из участников акции протеста, который разбрасывал деньги возле здание парламента. В результате попытки задержания между силовиками и участниками акции произошла небольшая потасовка.

Силовикам все же удалось вытащить активиста из толпы, но потом его отпустили.

Сейчас ситуация под зданием Рады спокойная. У парламента остается небольшое количество участников акции.

Фото: стычка под Радой сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)

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В Киеве на акции под Радой произошла стычка
В Киеве на акции под Радой произошла стычка
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