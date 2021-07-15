В Киеве на акции под Радой произошла стычка

В Киеве сегодня произошла стычка под Верховной радой. Там сегодня протестовали против внесения изменений в закон о языке.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места происшествия.

По словам корреспондента, силовики попытались задержать одного из участников акции протеста, который разбрасывал деньги возле здание парламента. В результате попытки задержания между силовиками и участниками акции произошла небольшая потасовка.

Силовикам все же удалось вытащить активиста из толпы, но потом его отпустили.

Сейчас ситуация под зданием Рады спокойная. У парламента остается небольшое количество участников акции.

Фото: стычка под Радой сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)