В Киеве на акции под Радой произошла стычка
Фото: активист разбрасывает деньги под Верховной Радой (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве сегодня произошла стычка под Верховной радой. Там сегодня протестовали против внесения изменений в закон о языке.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места происшествия.
По словам корреспондента, силовики попытались задержать одного из участников акции протеста, который разбрасывал деньги возле здание парламента. В результате попытки задержания между силовиками и участниками акции произошла небольшая потасовка.
Силовикам все же удалось вытащить активиста из толпы, но потом его отпустили.
Сейчас ситуация под зданием Рады спокойная. У парламента остается небольшое количество участников акции.
Фото: стычка под Радой сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)